Lady Berlusconi attacca Carfagna e Gelmini | “Ingrate e traditrici Ogni voto a loro è un regalo al Pd”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 settembre 2022) “Mi occupo di difesa e vi dico che la guerra si può fermare”. Parola di Marta Fascina, la bionda fidanzata di, candidata in Sicilia sotto le bandiere azzurre. In un’intervista in esclusiva a Libero, ‘rubata’ da Pietro Senaldi dietro le quinte di Dritto e Rovescio, accetta per la prima volta di parlare in campagna elettorale. Osservatrice privilegiata e felpata della crisi che ha portato all’uscita di scena di Draghi, prima passa in rassegna i successi ottenuti dal presidentenella sua veste di politico. Poi affronta tutti i temi caldi dell’agenda politica.si confessa a Libero Tanti i successi di Silvio. Dall’aumento delle pensioni minime all’abolizione dell’Ici sulla prima casa. Dall’accordo Nato-Russia a Pratica di Mare alla riduzione dell’immigrazione clandestina. “Successi ...