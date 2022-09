(Di lunedì 5 settembre 2022) Unè divampatoa notte all'interno dell'di Santa Corona a Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il rogo, di cui non sono ancora chiare le cause, sarebbe scoppiato poco prima della mezzanotte al terzo piano del...

vigilidelfuoco : ?? #Crotone #esplosione #rimorchiatore, spento l’#incendio, #vigilidelfuoco entrati nell’imbarcazione. Non sono stat… - telodogratis : Incendio nell’ospedale: fiamme nel reparto di ortopedia, il fumo invade tre piani - gazzettaparma : Incendio nell'ospedale di Pietra Ligure: tre intossicati, 50 sfollati - LiveSicilia : Torrenova, 58enne muore nell’incendio del suo box di lamiera - MyVerdictIs : L’incendio che ha distrutto l’impianto di trattamento #rifiuti di #Malagrotta a #Roma lo scorso 15 giugno non è sta… -

Pubblicità Poco dopo la mezzanotte, a Novi di Modena su via Provinciale Mantova, unha interessato un autofurgone in sosta all'interno dell'area cortiliva di una ditta di ricambi auto. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dai distaccamenti dei Vigili del fuoco di Carpi ...All'interno è divampato un, con l'uomo trovato privo di vita e parzialmente carbonizzato. A spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata di ...Un incendio in un deposito in lamiera, nella tarda serata di ieri, ha provocato la morte di un 58enne, Bruno Barbagiovanni, a Torrenova, in via delle Rose. L’uomo, originario di Tortorici, è stato tro ...A causa del rogo, le attività dell'ospedale subiranno disagi nei prossimi giorni: interessati anche medicina nucleare e ambulatori ...