I troppi aumenti metto in crisi anche il settore delle automobili (Di lunedì 5 settembre 2022) di Marco?Visconti «Non c’è solo la crisi energetica ma c’è anche la crisi dell’automobile». A parlare è l’imprenditore Alfonso Tortora, proprietario della concessionaria «Super auto srl» situata in via Nazionale n.4 a Pagani. L’imprenditore mostra dall’interno le spese che affronta puntualmente la sua concessionaria: «Stiamo pagando ogni mese, dal mese di gennaio, un aumento del 4% o 5% per i pezzi di ricambio. Teniamo un additivo che si chiama “AdBlue”, è un additivo che bisogna mettere nelle macchine per l’antinquinamento, si consuma come il gasolio in base ai chilometri che si percorrono, noi la lattina la pagavamo 10€ o 12€ oggi è arrivata al prezzo di 40€. Le case costruttrici hanno ridotto le provvigioni sulle macchine, noi avevamo il 10% in fattura di sconto, ora ne abbiamo il 6%. In questo caso chi paga le conseguenze? Il ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 5 settembre 2022) di Marco?Visconti «Non c’è solo laenergetica ma c’èladell’automobile». A parlare è l’imprenditore Alfonso Tortora, proprietario della concessionaria «Super auto srl» situata in via Nazionale n.4 a Pagani. L’imprenditore mostra dall’interno le spese che affronta puntualmente la sua concessionaria: «Stiamo pagando ogni mese, dal mese di gennaio, un aumento del 4% o 5% per i pezzi di ricambio. Teniamo un additivo che si chiama “AdBlue”, è un additivo che bisogna mettere nelle macchine per l’antinquinamento, si consuma come il gasolio in base ai chilometri che si percorrono, noi la lattina la pagavamo 10€ o 12€ oggi è arrivata al prezzo di 40€. Le case costruttrici hanno ridotto le provvigioni sulle macchine, noi avevamo il 10% in fattura di sconto, ora ne abbiamo il 6%. In questo caso chi paga le conseguenze? Il ...

