Elisa Esposito | la prof di Corsivo è tornata single

"Volevo dirvi che non sono più fidanzata". Elisa Esposito, la prof di Corsivo su Tik-Tok comunica di essere diventata single. Emozionata, la 20enne milanese si rivolge ai fan e dice: "Ho condiviso la mia relazione sui social per otto mesi, è giusto che ve lo faccia sapere… perché non troverete più contenuti insieme a quella persona". "Ho sofferto abbastanza – ripete aprendo il suo cuore ai follower – Non stavo più bene con quella persona". Elisa Esposito, seguita da un milione di persone su Tik-Tok e 345mila su Instagram, è visibilmente commossa quando parla della sua relazione sentimentale con Luca terminata, ma spiega: "Adesso sono felice. Sono spensierata una volta per tutte e voglio dare il 100% di me a voi. E' un periodo davvero bello della mia vita e non ho ..."

