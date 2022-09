Elezioni 2022, Renzi: “Berlusconi sa che andremo meglio di lui e gli fa rabbia” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Berlusconi sa perfettamente che noi andremo meglio di lui e questo lo fa uscire di testa dalla rabbia”. Così Matteo Renzi a Tagadà riferendosi al risultato delle Elezioni del 25 settembre 2022. “La nostra lista sarà più forte di Forza Italia e, mandandogli un abbracio, gli dico: tu che eri partito per fare il Ppe finisci nelle mani di una sovranista come la Meloni? Non ti riconosco più”, ha sottolineato. “La nostra scommessa andrà molto bene e temo farà male a Forza Italia”, ha poi aggiunto. Quanto al Pd “ha smarrito se stesso, ha perso l’anima. Ora può cambiare nome e chiamarsi M5s”. “Letta ha avuto un mese difficile, le ha sbagliate tutte da quando è iniziata la campagna elettorale. Temo stia consegnando il Paese alla destra e che sia lui il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “sa perfettamente che noidi lui e questo lo fa uscire di testa dalla”. Così Matteoa Tagadà riferendosi al risultato delledel 25 settembre. “La nostra lista sarà più forte di Forza Italia e, mandandogli un abbracio, gli dico: tu che eri partito per fare il Ppe finisci nelle mani di una sovranista come la Meloni? Non ti riconosco più”, ha sottolineato. “La nostra scommessa andrà molto bene e temo farà male a Forza Italia”, ha poi aggiunto. Quanto al Pd “ha smarrito se stesso, ha perso l’anima. Ora può cambiare nome e chiamarsi M5s”. “Letta ha avuto un mese difficile, le ha sbagliate tutte da quando è iniziata la campagna elettorale. Temo stia consegnando il Paese alla destra e che sia lui il ...

