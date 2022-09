Elezioni 2022, Letta: “Salvini e Cremlino contro sanzioni” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “In parallelo Salvini e il Cremlino si oppongono alle sanzioni europee alla Russia. In perfetta consonanza”. E’ quanto twitta il segretario del Pd Enrico Letta. “Alla sovranità di quale Paese fa riferimento il capo della Lega?” chiede. “Di fronte all’evidente e dichiarato ricatto di Putin, l’Europa deve reagire con tutta la forza possibile per difendere cittadini e imprese dagli aumenti dei prezzi energia”. PNRR – Quelli “del Pnrr”, dice Letta, sono “soldi che vanno usati e ben spesi, non rinegoziati come dicono a destra”. Li perderemmo in quel caso” avverte. BERLUSCONI – “Voglio ricordare a Berlusconi che il suo amico Putin stamane dal Cremlino ha spiegato che quello del gas è esattamente il ricatto che loro mettono. Loro dicono ‘o togliete le ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “In paralleloe ilsi oppongono alleeuropee alla Russia. In perfetta consonanza”. E’ quanto twitta il segretario del Pd Enrico. “Alla sovranità di quale Paese fa riferimento il capo della Lega?” chiede. “Di fronte all’evidente e dichiarato ricatto di Putin, l’Europa deve reagire con tutta la forza possibile per difendere cittadini e imprese dagli aumenti dei prezzi energia”. PNRR – Quelli “del Pnrr”, dice, sono “soldi che vanno usati e ben spesi, non rinegoziati come dicono a destra”. Li perderemmo in quel caso” avverte. BERLUSCONI – “Voglio ricordare a Berlusconi che il suo amico Putin stamane dalha spiegato che quello del gas è esattamente il ricatto che loro mettono. Loro dicono ‘o togliete le ...

Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - LaStampa : Cernobbio, tutti contro Salvini su revoca sanzioni alla Russia: 'Campagna irresponsabile' - straneuropa : Destini crudeli Stiglitz, il nobel preferito dagli economisti della Destra euroscettica, dice che una vittoria dell… - carlo_canepa : ?? Il 96% delle oltre 300 promesse nei programmi elettorali è senza coperture economiche: - IdeawebTV : ELEZIONI: Marta Giovannini, candidata per la Camera con il Terzo Polo (VIDEOINTERVISTA) -