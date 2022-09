Conosci la “Novena d’emergenza”? La pregava sempre Madre Teresa

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 5 settembre 2022) In occasione della festa liturgica didi Calcutta, scopriamo unache è una vera e propria novità perché non è fatta di nove giorni ma è altrettanto molto efficace. La stessa Santa la chiamava “La”. In che cosa consiste? Una preghiera speciale didi Calcutta è stata L'articolo proviene da La Luce di Maria.