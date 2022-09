Bayern Monaco, Hainer: «Girone Champions difficile, ma alla fine prevarremo noi» (Di lunedì 5 settembre 2022) Il presidente del Bayern Monaco Hainer ha analizzato il Girone di Champions League dei bavaresi in cui c’è anche l’Inter Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, in una intervista a Abendzeitung Munchen ha analizzato il Girone di Champions League dei bavaresi in cui c’è anche l’Inter. LE PAROLE – «Non si tratta di un Girone facile, affrontiamo dei pesi massimi internazionali come Inter e Barcellona, senza sottovalutare il Viktoria Plzen. Tuttavia sono convinto che alla fine prevarremo, abbiamo una squadra forte che sta arrivando a un’ottima forma». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Il presidente delha analizzato ildiLeague dei bavaresi in cui c’è anche l’Inter Herbert, presidente del, in una intervista a Abendzeitung Munchen ha analizzato ildiLeague dei bavaresi in cui c’è anche l’Inter. LE PAROLE – «Non si tratta di unfacile, affrontiamo dei pesi massimi internazionali come Inter e Barcellona, senza sottovalutare il Viktoria Plzen. Tuttavia sono convinto che, abbiamo una squadra forte che sta arrivando a un’ottima forma». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieD | Il @CataniaSSD sta per chiudere per uno dei talenti del @FCBayern: in arrivo #Salah. Ecco… - LautaroMartinaz : Bayern Monaco Otto tiri Handanovic - Otto gol? Disfatta - __lindt__ : RT @spondainter: Turpin dirigerà Inter-Bayern Monaco - Interismo8 : Pensate che Mercoledì, dopo tutto questo bordello, contro il Bayern Monaco, Samir #Handanovic sarà ancora titolare… - morristhetop : RT @spondainter: Turpin dirigerà Inter-Bayern Monaco -