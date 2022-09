US Open 2022: Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale. C’è la supersfida Medvedev-Kyrgios (Di domenica 4 settembre 2022) Per la quarta volta in carriera Matteo Berrettini si appresta a disputare gli ottavi di finale agli US Open. Non li manca ormai dal 2019: in altre parole, il romano è praticamente una sicurezza quando si parla di Flushing Meadows. Si tratta del suo nono approdo, nel complesso, a un quarto turno Slam: in Era Open è diventato il miglior italiano, in assoluto l’unico che lo precede è Nicola Pietrangeli. Il numero 2 d’Italia sfida lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Tra i due c’è un precedente, perso da Berrettini a Montecarlo nel 2021, ma sul quale ci sono svariate attenuanti da considerare: il lungo infortunio che lo aveva fermato e il fatto che si trovasse al primo match dopo lo stop. La questione, ora, è del tutto diversa perché il romano giunge a questo appuntamento sulla scia di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Per la quarta volta in carrierasi appresta a disputare gli ottavi diagli US. Non li manca ormai dal 2019: in altre parole, il romano è praticamente una sicurezza quando si parla di Flushing Meadows. Si tratta del suo nono approdo, nel complesso, a un quarto turno Slam: in Eraè diventato il miglior italiano, in assoluto l’unico che lo precede è Nicola Pietrangeli. Il numero 2 d’Italia sfida lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Tra i due c’è un precedente, perso daa Montecarlo nel 2021, ma sul quale ci sono svariate attenuanti da considerare: il lungo infortunio che lo aveva fermato e il fatto che si trovasse al primo match dopo lo stop. La questione, ora, è del tutto diversa perché il romano giunge a questo appuntamento sulla scia di ...

