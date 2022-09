Se ti senti in gabbia è perché hai rinunciato alla tua libertà (Di domenica 4 settembre 2022) Esistono dei luoghi in cui non dovremmo mai stare. Stanze piccole e soffocanti che abbiamo costruito con il tempo con l’illusione che qui saremmo state al sicuro. Lo abbiamo fatto per paura, per fuggire alla sofferenza, perché tutte quelle delusioni che avevamo affrontato, ormai, si erano trasformate in un fardello troppo pesante da sopportare, per l’anima e il cuore. Così abbiamo costruito delle prigioni emotive nelle quali ci siamo rifugiate. Quelle che guardano al passato e mai al presente, quelle fatte di abitudini e mai di novità, di sicurezze e non di avventure. E ci siamo sentite al sicuro come forse non lo eravamo state mai. E va bene anche così in fondo, perché a volte abbiamo bisogno di sentirci in gabbia per tornare a spiegare le nostre ali e spiccare il volo verso la ... Leggi su dilei (Di domenica 4 settembre 2022) Esistono dei luoghi in cui non dovremmo mai stare. Stanze piccole e soffocanti che abbiamo costruito con il tempo con l’illusione che qui saremmo state al sicuro. Lo abbiamo fatto per paura, per fuggiresofferenza,tutte quelle delusioni che avevamo affrontato, ormai, si erano trasformate in un fardello troppo pesante da sopportare, per l’anima e il cuore. Così abbiamo costruito delle prigioni emotive nelle quali ci siamo rifugiate. Quelle che guardano al passato e mai al presente, quelle fatte di abitudini e mai di novità, di sicurezze e non di avventure. E ci siamote al sicuro come forse non lo eravamo state mai. E va bene anche così in fondo,a volte abbiamo bisogno dirci inper tornare a spiegare le nostre ali e spiccare il volo verso la ...

SOtter88 : @TrinacriaUk Mio modesto parere: cambia routine. Al 90% ti senti in gabbia e di conseguenza incazzoso. - 1pasticcere : RT @rtl1025: ?? “#Ama come senti, in ogni forma libera Perché anche tu lo sai, lo capirai Che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia” @Ra… - chilotita_ab : RT @rtl1025: ?? “#Ama come senti, in ogni forma libera Perché anche tu lo sai, lo capirai Che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia” @Ra… - Rafazzotti : RT @rtl1025: ?? “#Ama come senti, in ogni forma libera Perché anche tu lo sai, lo capirai Che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia” @Ra… - TatianaPasten2 : RT @rtl1025: ?? “#Ama come senti, in ogni forma libera Perché anche tu lo sai, lo capirai Che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia” @Ra… -