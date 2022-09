“Noi e la Sinistra con due idee d’Italia diverse”, lo dice Berlusconi (Di domenica 4 settembre 2022) CAGLIARI – “Noi e la Sinistra abbiamo due idee d’Italia diverse. Forza Italia è il centro-destra. Senza di noi, vi sarebbe soltanto una destra democratica, che di certo raccoglierebbe molti voti, come avviene in altri Paesi, ma non sarebbe in grado di governare. Il centro-destra di governo è nato nel 1994, con la nostra discesa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sondaggi elettorali Emg: i dati a 5 mesi dalle elezioni Berlusconi auspica un governo di centrodestra Berlusconi lancia “Altra Italia” Berlusconi domani probabilmente scioglierà la riserva Per Salvini il Mes non è un derby Berlusconi alla videoconferenza dei coordinatori di Forza Italia Giovani ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 4 settembre 2022) CAGLIARI – “Noi e laabbiamo due. Forza Italia è il centro-destra. Senza di noi, vi sarebbe soltanto una destra democratica, che di certo raccoglierebbe molti voti, come avviene in altri Paesi, ma non sarebbe in grado di governare. Il centro-destra di governo è nato nel 1994, con la nostra discesa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sondaggi elettorali Emg: i dati a 5 mesi dalle elezioniauspica un governo di centrodestralancia “Altra Italia”domani probabilmente scioglierà la riserva Per Salvini il Mes non è un derbyalla videoconferenza dei coordinatori di Forza Italia Giovani ...

peppeprovenzano : Vecchia storia. Chi dice “né destra né sinistra” finisce sempre a destra. @matteorenzi e @CarloCalenda attaccano… - pdnetwork : Il Movimento 5 Stelle non è il partito progressista: quello è il PD. Loro nascono contro lo schema destra-sinistra,… - ItaliaViva : Fra destra e sinistra, noi siamo gli unici con le carte in regola. ?? - DandiOrsetti : RT @FrassinettiP: Una bella giornata a Cagliari, tanta gente e anche un contestatore. @GiorgiaMeloni ha rivendicato il suo diritto ad avere… - anna_ex_belva : RT @PiramideRossa: Grazie @manginobrioches per aver sottolineato quelle differenze fra la #Sinistra e la #destra che il loro popolino fa fi… -