Ladispoli: “La multa non me la fai”, Capotreno picchiato e minacciato da un viaggiatore senza biglietto (Di domenica 4 settembre 2022) Momenti di panico ieri sera a bordo di un convoglio Regionale sulla tratta Roma Grosseto dove il Capotreno è stato brutalmente aggredito da un viaggiatore sprovvisto di biglietto. L’uomo infatti, evidentemente “contrario” alla sanzione che gli si stava contestando, lo ha picchiato e minacciato per cercare di sottrarsi alle proprie responsabilità. A fermarlo sono stati però i Carabinieri. Leggi anche: Roma, dogo argentino azzanna un labrador sotto gli occhi indifferenti del padrone: è la 4ª aggressione dello stesso cane Denunciato 51enne a Ladispoli I Militari, intervenuti dalla Stazione di Ladispoli, hanno denunciato così il 51enne – questa la sua età – mentre la vittima dell’aggressione è stata medicata per dolori al collo ed escoriazioni alla mano. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Momenti di panico ieri sera a bordo di un convoglio Regionale sulla tratta Roma Grosseto dove ilè stato brutalmente aggredito da unsprovvisto di. L’uomo infatti, evidentemente “contrario” alla sanzione che gli si stava contestando, lo haper cercare di sottrarsi alle proprie responsabilità. A fermarlo sono stati però i Carabinieri. Leggi anche: Roma, dogo argentino azzanna un labrador sotto gli occhi indifferenti del padrone: è la 4ª aggressione dello stesso cane Denunciato 51enne aI Militari, intervenuti dalla Stazione di, hanno denunciato così il 51enne – questa la sua età – mentre la vittima dell’aggressione è stata medicata per dolori al collo ed escoriazioni alla mano. Leggi ...

CorriereCitta : Ladispoli: “La multa non me la fai”, Capotreno picchiato e minacciato da un viaggiatore senza biglietto - w_n_compass : @borghi_claudio @lucabattanta Una volta presi una multa ad un velox nel comune di Ladispoli piazzato in modo bische… -

Ladispoli, alla ricerca di orate: blitz della Capitaneria di Ladispoli Civonline Gli agenti del Commissariato di via Vilnius hanno dato vita a giorni di ferrei controlli LADISPOLI – I gestori erano stati già avvisati ma hanno fatto finta di nulla. così l’altra sera sono piombati i poliziotti del commissariato di via Vilnius procedendo con un normale controllo e scopre ... Ladispoli, alla ricerca di orate: blitz della Capitaneria di Ladispoli I pescatori si sono dati alla fuga lasciando a terra lenze e canne. Avrebbero smerciato i pesci LADISPOLI – Pescare orate e spigole per piazzarle a ristoranti e locali della città eludendo tutte le no ... LADISPOLI – I gestori erano stati già avvisati ma hanno fatto finta di nulla. così l’altra sera sono piombati i poliziotti del commissariato di via Vilnius procedendo con un normale controllo e scopre ...I pescatori si sono dati alla fuga lasciando a terra lenze e canne. Avrebbero smerciato i pesci LADISPOLI – Pescare orate e spigole per piazzarle a ristoranti e locali della città eludendo tutte le no ...