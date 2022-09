Il Principe Harry e Meghan Markle non faranno visita alla Regina Elisabetta (Di domenica 4 settembre 2022) È previsto per la prossima settimana il viaggio del Principe Harry e di Meghan Markle nel Regno Unito. Tuttavia il tour non prevede una visita alla Regina Elisabetta II. Questo quanto riferito da fonti vicine ai Duchi di Sussex. Il mancato incontro potrebbe dipendere da diversi fattori. Il Principe Harry e Meghan Markle dovrebbero, nei prossimi giorni, fare ritorno in Gran Bretagna, dopo giugno scorso quando hanno raggiunto Londra per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Tuttavia, secondo diverse fonti, i Duchi di Sussex non incontreranno la Sovrana durante la loro permanenza nel Regno Unito. @Credits AnsaDifatti, nel corso del soggiorno di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 4 settembre 2022) È previsto per la prossima settimana il viaggio dele dinel Regno Unito. Tuttavia il tour non prevede unaII. Questo quanto riferito da fonti vicine ai Duchi di Sussex. Il mancato incontro potrebbe dipendere da diversi fattori. Ildovrebbero, nei prossimi giorni, fare ritorno in Gran Bretagna, dopo giugno scorso quando hanno raggiunto Londra per il Giubileo di Platino della. Tuttavia, secondo diverse fonti, i Duchi di Sussex non incontreranno la Sovrana durante la loro permanenza nel Regno Unito. @Credits AnsaDifatti, nel corso del soggiorno di ...

