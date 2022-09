Cernobbio, i leader al Forum Ambrosetti: la diretta con Conte, Letta, Meloni e Salvini (Di domenica 4 settembre 2022) Cernobbio, la diretta dal Forum Ambrosetti con i leader: il dibattito con Conte, Letta, Meloni e Salvini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022), ladalcon i: il dibattito conL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

riotta : Dibattito leader @Ambrosetti_ #Cernobbio @CarloCalenda focus Efficienza. - qnazionale : Elezioni, i leader a Cernobbio. Salvini e le sanzioni alla Russia dividono il centrodestra - Parlamenteide : Ore 12:19 - Al via il confronto a Cernobbio tra i sei leader politici - repubblica : Elezioni politiche 2022, al via il confronto tra i leader a Cernobbio. Salvini frena sulle sanzioni: 'Teniamole ma… - repubblica : La diretta politica - Al via il confronto tra i leader a Cernobbio. Salvini frena sulle sanzioni: 'Teniamole ma ser… -