Ucraina | Mattarella | ' drammatico impatto su Europa e mondo' **

(Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Il tradizionale Forum, organizzato da The European House - Ambrosetti, si svolge quest'anno in un contesto particolarmente gravoso. Il prolungarsi della guerra di aggressione in Ucraina, che la Federazione Russa ha avviato consapevole delle gravi ripercussioni e delsulla vita dell'e delintero, sta mettendo alla prova le nostre coscienze di uomini liberi e desiderosi di pace, riflettendosi sulle nostre società ed economie". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato in occasione del Forum The European House - Ambrosetti di Cernobbio.