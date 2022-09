Traffico Roma del 03-09-2022 ore 12:30 (Di sabato 3 settembre 2022) Luce Verde Roma tempo pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sempre intenso il Traffico a nord della capitale sulla Cassia Veientana file altezza raccordo nelle due direzioni code che ritroviamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Flaminia e poi lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla via Ostiense qui anche per incidente e più avanti tra la via Ardeatina e la Casilina in città in centro riaperta da poco al transito via Giandomenico Romagnosi prima chiusa tra via Luisa di Savoia e via Francesco Carrara per incidente incidenti con difficoltà di transito su via dei Monti Tiburtini altezza via Feronia e su Viale della Primavera incrocio con via dei Platani alle 20:45 allo stadio Olimpico la Lazio ospita il Napoli nella quinta giornata di campionato previste le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 settembre 2022) Luce Verdetempo pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sempre intenso ila nord della capitale sulla Cassia Veientana file altezza raccordo nelle due direzioni code che ritroviamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Flaminia e poi lungo la carreggiata esterna dallaFiumicino alla via Ostiense qui anche per incidente e più avanti tra la via Ardeatina e la Casilina in città in centro riaperta da poco al transito via Giandomenicognosi prima chiusa tra via Luisa di Savoia e via Francesco Carrara per incidente incidenti con difficoltà di transito su via dei Monti Tiburtini altezza via Feronia e su Viale della Primavera incrocio con via dei Platani alle 20:45 allo stadio Olimpico la Lazio ospita il Napoli nella quinta giornata di campionato previste le ...

in_appennino : RT muoversintoscan '?? Sulla #A1 in direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra #Firenze Sud e #Valdarno #viabiliTOS' - VAIstradeanas : 12:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 in direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra #Firenze Sud e #Valdarno #viabiliTOS - CREANTO7 : @camiziani @pdnetwork Su che basi, se non da tifoso ultras dello sfascio, puoi dire che a Roma le cose sono peggior… - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Roma - Formia, dalle ore 10.20 traffico ferroviario rallentato tra Latina e Cisterna di Latina per l’in… -