Serie A: Milan Inter nel cuore di un sabato infuocato (Di sabato 3 settembre 2022) Ritorna senza soluzione di continuità la Serie A con un sabato da brividi: Milan Inter in mezzo alle sfide del Franchi e dell’Olimpico Non sarà di certo un sabato qualunque quello della Serie A, giunta al suo quinto turno di una bollente estate. Dopo le fatiche dell’infrasettimanale e prima dei vagiti delle coppe europee, ecco una decina di ore che potrebbe regalarci indicazioni Interessanti per le posizioni di vertice. Si comincia alle 15 con l’infinita rivalità tra Fiorentina e Juve. La partita, ovviamente, sempre e comunque di Dusan Vlahovic (che però pare orientato verso la panchina) sin qui faro bianconero insieme al rientrante Di Maria. La truppa di Max Allegri non ha ancora convinto sul piano del gioco e dei risultati, l’incrocio del Franchi l’occasione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Ritorna senza soluzione di continuità laA con unda brividi:in mezzo alle sfide del Franchi e dell’Olimpico Non sarà di certo unqualunque quello dellaA, giunta al suo quinto turno di una bollente estate. Dopo le fatiche dell’infrasettimanale e prima dei vagiti delle coppe europee, ecco una decina di ore che potrebbe regalarci indicazioniessanti per le posizioni di vertice. Si comincia alle 15 con l’infinita rivalità tra Fiorentina e Juve. La partita, ovviamente, sempre e comunque di Dusan Vlahovic (che però pare orientato verso la panchina) sin qui faro bianconero insieme al rientrante Di Maria. La truppa di Max Allegri non ha ancora convinto sul piano del gioco e dei risultati, l’incrocio del Franchi l’occasione ...

AntoVitiello : ?? #Milan, depositato il contratto di #Dest in Lega serie A ??? - AntoVitiello : 41.500 il numero di tessere stagionali sottoscritte dai tifosi rossoneri per la Serie A 2022/23. Chiusa ufficialmen… - gippu1 : In #AtalantaTorino Teun Koopmeiners diventa il primo olandese a segnare una tripletta in Serie A dai tempi di un ce… - sportface2016 : #MilanInter, cercasi protagonisti: #Correa contro il mal di #derby? E #Leao vuole festeggiare quota 100 - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Milan e Inter verso il #derby: come stanno le squadre di Pioli e Inzaghi #MilanInter -