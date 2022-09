Sarri: «Il Napoli è forte, poteva vincere la partita anche senza l’aiuto dell’arbitro» (Di sabato 3 settembre 2022) Nel post partita di Lazio-Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. Sul contatto Mario Rui-Lazzari, non reputato rigore dall’arbitro. «Sembra ci sia molto poco da commentare, c’era un fallo anche sul nostro calcio d’angolo, Kim ha preso posizione buttando via Luis Alberto, l’arbitro doveva interrompere e fargli riprendere la posizione. Nell’era del Var o sono scarsi o la soluzione B è più preoccupante. In una partita così corretta hanno trovato il modo di ammonire tutti i nostri giocatori, arrivano prevenuti e ce lo dicono anche: vi siete comportati male col Bologna queste sono le conseguenze. I responsabili degli arbitri dovrebbero prendere provvedimenti pesanti». Sul secondo tempo: «All’inizio siamo stati in difficoltà ma nella seconda parte ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Nel postdi Lazio-, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico della Lazio, Maurizio. Sul contatto Mario Rui-Lazzari, non reputato rigore dall’arbitro. «Sembra ci sia molto poco da commentare, c’era un fallosul nostro calcio d’angolo, Kim ha preso posizione buttando via Luis Alberto, l’arbitro doveva interrompere e fargli riprendere la posizione. Nell’era del Var o sono scarsi o la soluzione B è più preoccupante. In unacosì corretta hanno trovato il modo di ammonire tutti i nostri giocatori, arrivano prevenuti e ce lo dicono: vi siete comportati male col Bologna queste sono le conseguenze. I responsabili degli arbitri dovrebbero prendere provvedimenti pesanti». Sul secondo tempo: «All’inizio siamo stati in difficoltà ma nella seconda parte ...

