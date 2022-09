Rapine sui treni e in stazione tra Seregno e Saronno: arrestati quattro minorenni (Di sabato 3 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Cinque Rapine sui treni e nelle stazioni tra Monza e Seregno, alcune anche a mano armata: di questo sono accusati i quattro minorenni colpiti da un’ordinanza di misura cautelare in carcere eseguita dai carabinieri di Seregno. Tre Rapine sono state commesse a Seregno ai danni di minorenni- Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 3 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Cinquesuie nelle stazioni tra Monza e, alcune anche a mano armata: di questo sono accusati icolpiti da un’ordinanza di misura cautelare in carcere eseguita dai carabinieri di. Tresono state commesse aai danni di- Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

