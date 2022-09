Juventus, Allegri: “Felice della gara fatta, su Vlahovic out…” (Di sabato 3 settembre 2022) Juventus Vlahovic- Ritorno dalla trasferta di Firenze con pareggio per la Juventus, 1-1 dopo una prestazione sotto tono. Il mister della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita della gara contro la Fiorentina, terminata per 1-1. Ha parlato della prestazione dei suoi giocatori e del motivo dell’esclusione di Vlahovic. Ecco di seguito, le parole del mister Toscano: Sul cosa è mancato oggi: “Alla fine ero arrabbiato, la Fiorentina stava spingendo, abbiamo subito poco. La partita andava chiusa nel primo tempo, serve un cambio di mentalità. La partita va azzannata, non ne siamo stati capaci. E’ un rammarico. Dopo i cambi c’è stato un buono spirito. Abbiamo fatto il quinto ... Leggi su seriea24 (Di sabato 3 settembre 2022)- Ritorno dalla trasferta di Firenze con pareggio per la, 1-1 dopo una prestazione sotto tono. Il mister, Massimiliano, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partitacontro la Fiorentina, terminata per 1-1. Ha parlatoprestazione dei suoi giocatori e del motivo dell’esclusione di. Ecco di seguito, le parole del mister Toscano: Sul cosa è mancato oggi: “Alla fine ero arrabbiato, la Fiorentina stava spingendo, abbiamo subito poco. La partita andava chiusa nel primo tempo, serve un cambio di mentalità. La partita va azzannata, non ne siamo stati capaci. E’ un rammarico. Dopo i cambi c’è stato un buono spirito. Abbiamo fatto il quinto ...

gippu1 : Tiri in porta della #Juventus di Allegri in cinque partite contro la #Fiorentina di Italiano: andata 2021-22: 1 an… - EnricoTurcato : Alleni la Juventus e in estate hai dichiarato più volte di voler puntare allo Scudetto. E allora dopo un 2’ tempo… - EnricoTurcato : Paredes, Kostic, Di Maria, Milik e Bremer. Cinque nuovi dall’inizio per la Juventus di Allegri a Firenze. I meccani… - RaffaelloZizzo : RT @ocsecnarf6291: “Allegri out”, “smetto di vedere la Juve”, “sono stufo di vedere la Juve”. Ma non la tifate, ma chi vi vuole? Ti amerò… - DaniOrgoglioGob : RT @EnricoTurcato: Alleni la Juventus e in estate hai dichiarato più volte di voler puntare allo Scudetto. E allora dopo un 2’ tempo del g… -