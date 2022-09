Empoli, Corsi: «Sarri-Spalletti? Difficile scegliere. Il Napoli arriverà davanti» (Di sabato 3 settembre 2022) Fabrizio Corsi, preisdente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sfida tra Sarri e Spalletti Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sfida tra Sarri e Spalletti. Le sue dichiarazioni: Sarri Spalletti – «Difficile scegliere, di solito tifo per chi perde. Mi fa sempre piacere vedere e ricordare Maurizio e Luciano. davanti arriverà il Napoli, perché è una squadra che mi piace molto. Non mi stupirei giocasse per lo Scudetto. Cena? Andrei con Maurizio non mi capita da anni e si parlerebbe soltanto di calcio. Zanetti? Ha tutto per fare lo stesso cammino ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Fabrizio, preisdente dell’, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sfida traFabrizio, presidente dell’, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sfida tra. Le sue dichiarazioni:– «, di solito tifo per chi perde. Mi fa sempre piacere vedere e ricordare Maurizio e Luciano.il, perché è una squadra che mi piace molto. Non mi stupirei giocasse per lo Scudetto. Cena? Andrei con Maurizio non mi capita da anni e si parlerebbe soltanto di calcio. Zanetti? Ha tutto per fare lo stesso cammino ...

LazionewsEu : #Sarri vs #Spalletti: parla il presidente dell'#Empoli #Corsi ??? #sslazio #LazionewsEu #LazioNews - Nazione_Empoli : Corsi formativi e offerte di lavoro Quando conviene rimettersi in gioco - napolista : Corsi: «A cena con Sarri parleremmo solo di calcio, con Spalletti si varia negli argomenti» Il presidente dell’Emp… - Nazione_Empoli : Corsi: 'Attrezzati per la salvezza Il caso Zurkowski? Che dispiacere' - Marco67Milano : @Fabrizio__66 @MetalMetthiu78 Zurko + Terzic per parisi non dico che era un affarone per l'Empoli ma comunque ci st… -