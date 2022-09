Chris Jericho | “La AEW ha battuto il territorio di sviluppo WWE? Triple H fa revisionismo storico”

(Di sabato 3 settembre 2022)H ha lanciato delle affermazioni decisamente taglienti durante la sua lunga intervista a BT Sport. Il nuovo Chief Content Officer dellaha ridimensionato il successo della AEW rispetto ad NXT, dicendo che la compagnia di Tony Khan non avevalama solo il suodiha voluto rispondergli, ai microfoni di TalkSports. Il grande ex che adesso è impegnato con la AEW ha detto: “Ancora una volta si tratta di cambiare la narrazione e la storia, il che mi fa ridere. Perché quando è iniziata non era undisecondo loro, era un terzo marchio, non era uno sprint, era una maratona, e tutte le ...

CM Punk è tornato in AEW Dopo il match tra e Jon Moxley, vinto dal campione in carica per sottomissione, è risuonata a sorpresa la musica di CM Punk, mandando in visibilio i fan del ...Ora i fan del wrestling possono dare uno sguardo alle star di AEW come Kenny Omega, Thunder Rosa, Hangman Page,, Abadon, Yuka Sakazaki e Hikaru Shida. Il motore del gioco e i modelli ... Chris Jericho e i Fozzy posticipano il tour Chris Jericho è un vero è proprio mattatore, sia all'interno che all'esterno del quadrato. Oltre ad una decorosa carriera da wrestler, il canadese vanta anche una buona carriera da musicista e cantant ...