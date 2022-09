Chi vota alla Camera è capace anche per il Senato. Ma il Rosatellum non cambia (Di sabato 3 settembre 2022) Se la legge elettorale è rimasta quella con cui si è votato nel 2018, il Rosatellum, in vista della prossima chiamata alle urne – anticipata dal 2023 al 25 settembre 2022 per la crisi del governo Draghi – per garantire maggiore governabilità il legislatore ha deciso di estendere il voto alla fascia di popolazione dai diciottenni ai venticinquenni, facendo proprio almeno in parte il principio secondo cui chi è capace di fare le proprie scelte politiche per la Camera dei Deputati lo è anche per il Senato. Rimane, invece, intonso, e andrebbe invece ripresa, per il futuro e da garantire, la restante parte del diritto e cioè il principio democratico secondo cui chi può eleggere può esso stesso essere anche eletto, almeno dai 25 anni in su. Ma, appunto, ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 3 settembre 2022) Se la legge elettorale è rimasta quella con cui si èto nel 2018, il, in vista della prossima chiamata alle urne – anticipata dal 2023 al 25 settembre 2022 per la crisi del governo Draghi – per garantire maggiore governabilità il legislatore ha deciso di estendere il votofascia di popolazione dai diciottenni ai venticinquenni, facendo proprio almeno in parte il principio secondo cui chi èdi fare le proprie scelte politiche per ladei Deputati lo èper il. Rimane, invece, intonso, e andrebbe invece ripresa, per il futuro e da garantire, la restante parte del diritto e cioè il principio democratico secondo cui chi può eleggere può esso stesso essereeletto, almeno dai 25 anni in su. Ma, appunto, ...

matteorenzi : Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Po… - ItaliaViva : Un piccolo tutorial per il voto del #25settembre: - chi vota per la destra, vota Meloni e Salvini ?? - chi vota la s… - Azione_it : 'Questa è la casa politica per gli italiani che chiedono serietà e concretezza. Di fronte a chi ha mandato a casa D… - deimiracoli : RT @marcodimaio: Chi vota il #terzopolo non vota contro un partito, come si prova a far credere; ma per riportare Mario Draghi al governo.… - Alellula : RT @GianpaoloPamio: #IONONVOTO chi non vota, di fatto, sdogana la peggiore Italia -