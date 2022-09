Chelsea | Tuchel su Aubameyang | “Ha segnato tanti gol in carriera | continuerà a farlo anche con noi”

(Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico delTomas, durante la conferenza pre partita contro il West Ham, ha parlato del nuovo acquisto dei blues Pierre Emerick-. Queste le parole dell’allenatore tedesco: “Era il tipo di personalità stravagante di cui tutti volevano parlare equesto è carino, no? Non tutti devono vestirsi di blu scuro con un berretto noioso! Puoi farti un bel taglio di capelli e una macchina elegante. Giudicare le persone in base alla macchina che guidano o cose simili è un problema serio. Forse è solo un po’ più pazzo di noi e questo va benissimo perché devi essere un po’ fuori dagli schemi per essere speciale sul campo. Hagol in, non ho dubbi che lo faràqui”. SportFace.

Tomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato di Pierre Emerick Aubameyang in conferenza stampa. queste le parole sul nuovo colpo in attacco dei Blues: 'Era il tipo di personalità stravagante di cui tutti volevano parlare e questo è carino, no? Non tutti devono vestirsi di blu scuro con un berretto noioso! Puoi farti un bel taglio di capelli e una macchina elegante. Giudicare le persone in base alla macchina che guidano o cose simili è un problema serio. Forse è solo un po' più pazzo di noi e questo va benissimo perché devi essere un po' fuori dagli schemi per essere speciale sul campo.'