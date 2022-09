"Case separate": Sonia Bruganelli, cosa sta succedendo con Paolo Bonolis (Di sabato 3 settembre 2022) Sonia Bruganelli si è raccontata a tutto tondo nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sebbene non ami essere considerata soprattutto “la moglie di”, è impossibile non parlare con lei di Paolo Bonolis. L'imprenditrice ha svelato che non dorme insieme al marito: “Dormire in camere separate è segno di civiltà”. “Comunque noi adesso andiamo oltre - ha aggiunto - sto sistemano la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Se stiamo ancora insieme? Certo, ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per stare insieme tutta la vita”. Passando invece al lavoro, Bruganelli ha ricordato l'esordio come opinionista a La Fattoria, nel 2009: “Una delle cose più brutte che ho fatto, non ero ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022)si è raccontata a tutto tondo nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sebbene non ami essere considerata soprattutto “la moglie di”, è impossibile non parlare con lei di. L'imprenditrice ha svelato che non dorme insieme al marito: “Dormire in camereè segno di civiltà”. “Comunque noi adesso andiamo oltre - ha aggiunto - sto sistemano la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Se stiamo ancora insieme? Certo, ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per stare insieme tutta la vita”. Passando invece al lavoro,ha ricordato l'esordio come opinionista a La Fattoria, nel 2009: “Una delle cose più brutte che ho fatto, non ero ...

