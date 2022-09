Ana Paula Borgo ha un tumore allo stomaco | l’opposto ex Bergamo si deve fermare

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 settembre 2022) Analascia momentaneamente il volley.brasiliano, che ha indossato la maglia del Volley1991 nella passata stagione, ha annunciato di essere costretta a prendersi un periodo di pausa e adntanarsi dai campi di gioco per prendersi cura di sé e iniziare la sua lotta contro la malattia dopo la diagnosi di un cancro. Ana, 29 anni da compiere il prossimo 20 ottobre, aveva fatto ritorno in Brasile solo pochi mesi fa per vestire la maglia del Barueri e proprio il suo nuovo club ha ufficializzato la notizia della malattia che costringea fermarsi per seguire un ciclo di terapie. “Volley1991 augura una pronta guarigione a Ana: lo spirito ...