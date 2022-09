Sonia Bruganelli, la verità sulla relazione con Paolo Bonolis (Di venerdì 2 settembre 2022) Sonia Bruganelli, pronta a tornare per un’altra stagione da opinionista al Grande Fratello Vip, si racconta al Corriere della Sera. Tra le tante rivelazioni della showgirl ce n’è una che ha lasciato tutti senza fiato. Da tempo, Sonia Bruganelli è al centro del gossip per la presunta fine della sua relazione con Paolo Bonolis, cosa c’è di vero in tutto ciò? Proprio lei ha la risposta a questo quesito. Sonia Bruganelli, il lavoro con l’agenzia di scouting Sonia Bruganelli è un personaggio pubblico: anche quest’anno la vedremo due volte a settimana su Canale 5 come opinionista al GF Vip. Il lavoro principale della moglie di Paolo Bonolis però è la gestione della Sdl ... Leggi su tvzap (Di venerdì 2 settembre 2022), pronta a tornare per un’altra stagione da opinionista al Grande Fratello Vip, si racconta al Corriere della Sera. Tra le tante rivelazioni della showgirl ce n’è una che ha lasciato tutti senza fiato. Da tempo,è al centro del gossip per la presunta fine della suacon, cosa c’è di vero in tutto ciò? Proprio lei ha la risposta a questo quesito., il lavoro con l’agenzia di scoutingè un personaggio pubblico: anche quest’anno la vedremo due volte a settimana su Canale 5 come opinionista al GF Vip. Il lavoro principale della moglie diperò è la gestione della Sdl ...

zazoomblog : Sonia Bruganelli la verità sul matrimonio con Paolo Bonolis: “Case separate mi trasferirò da sola con Adele” -… - elvira_serra : La gavetta con Moccia che la faceva piangere, la sindrome del nido vuoto ora che i figli che crescono. Un marito in… - ilmessaggeroit : Sonia Bruganelli: «Io e Paolo Bonolis dormiamo in case separate, è il segreto per restare insieme» - FQMagazineit : Sonia Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis in case separate, mi trasferisco da sola con mia figlia Adele” - DonnaGlamour : Sonia Bruganelli shock: “Io e Bonolis dormiamo in case separate” -