telodogratis : Sanità: l’appello, ‘Rsa al tracollo, urge intervento contro caro energia o chiusura’ - infoitinterno : Sanità: 'senza infermieri non c'è salute', appello Fnopi a politica - infoitinterno : Sanità: 'senza infermieri non c'è salute', appello Fnopi a politica - PensieroNo : RT @ImolaOggi: ??Sanità, l'appello: 'Rsa al tracollo, urge intervento o chiusura' - MaurizioGabell1 : RT @ImolaOggi: ??Sanità, l'appello: 'Rsa al tracollo, urge intervento o chiusura' -

La Repubblica

L'alla quarta dose per anziani e fragili L'non è nuovo, ma ora si rende necessario, ...indiscrezioni la misura è stata oggetto di discussione da parte del Consiglio Superiore di...Faccio mio l'delle associazioni di categoria per affrontare assieme questa emergenza. ... Lo dichiara l'Assessore alladella Regione Lazio, Alessio D'Amato. Sanità in Liguria, l'appello del professor Henriquet: "Mancano medici e infermieri per i nostri due hospice"