Quando esce Kobe – Una storia italiana? Ecco la data ufficiale

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 2 settembre 2022) A due anni di distanza dalla sua morte, Prime Video ha confezionato un documentario sugli anni trascorsi nel nostro Paese daBryantera ancora giovanissimo. L’opera si intitola– Una, diretta dal regista messicano Jesus Garcés Lambert e scritta da Giovanni Filippetto. Black Mamma, il soprannome con cui era conosciuto in tutto il mondo uno dei più forti cestisti mai esistiti sulla faccia della Terra, arrivò in Italia nel 1984 all’età di sei anni. Vi rimase fino a 13 anni, per seguire suo padre che giocava a basket. Con lui si spostò in quattro città (Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia), dove ebbe modo di cimentarsi nei primi tornei giovanili. Ed è sempre in Italia cheprese piena coscienza del suo talento e di dove voleva arrivare: ...