Italia-Estonia oggi, Europei basket 2022: orario 2 settembre, dove vederla in tv, programma, streaming (Di venerdì 2 settembre 2022) Inizieranno oggi gli Europei 2022 di basket per l’Italia di Gianmarco Pozzecco. Questa sera alle ore 21:00 gli azzurri scenderanno infatti in campo al Mediolanum Forum per sfidare l’Estonia nella prima giornata del gruppo C. Il Bel Paese partirà favorito, ma non dovrà assolutamente sottovalutare l’impegno. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Estonia DI basket DALLE 21.00 Il match tra Italia ed Estonia si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’intera partita. basket, Europei 2022: colpaccio della ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Inizierannoglidiper l’di Gianmarco Pozzecco. Questa sera alle ore 21:00 gli azzurri scenderanno infatti in campo al Mediolanum Forum per sfidare l’nella prima giornata del gruppo C. Il Bel Paese partirà favorito, ma non dovrà assolutamente sottovalutare l’impegno. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 21.00 Il match traedsi potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) e in direttasu Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’intera partita.: colpaccio della ...

