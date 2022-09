Gazzetta: il Napoli non ha avuto paura delle sue ombre, Spalletti non può lamentarsi (Di venerdì 2 settembre 2022) Il giorno dopo la chiusura del calciomercato estivo è tempo di voti. La Gazzetta dello Sport fa le pagelle del modo in cui si sono rinforzate le squadre di Serie A. A Juventus e Roma il voto più alto: 8. Napoli, Milan e Torino prendono il secondo posto in questa classifica, con un 7,5. Del Napoli la rosea scrive: Il Napoli si è privato delle sue stelle per tenere basso il monte stipendi senza rinunciare alle ambizioni “Il Napoli non ha avuto paura delle sue ombre e chiude questo mercato con alcune liete novelle. Kim è partito bene, i paragoni con Koulibaly non lo hanno intimidito. E il georgiano Kvaratskhelia è addirittura già diventato un idolo dei tifosi, orfani di Insigne. Sono le storie esemplari di un cambio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Il giorno dopo la chiusura del calciomercato estivo è tempo di voti. Ladello Sport fa le pagelle del modo in cui si sono rinforzate le squadre di Serie A. A Juventus e Roma il voto più alto: 8., Milan e Torino prendono il secondo posto in questa classifica, con un 7,5. Della rosea scrive: Ilsi è privatosue stelle per tenere basso il monte stipendi senza rinunciare alle ambizioni “Ilnon hasuee chiude questo mercato con alcune liete novelle. Kim è partito bene, i paragoni con Koulibaly non lo hanno intimidito. E il georgiano Kvaratskhelia è addirittura già diventato un idolo dei tifosi, orfani di Insigne. Sono le storie esemplari di un cambio ...

