Fabio Rampelli: "Lo Stato deve avere la maggioranza in Ita. Draghi non può decidere" (Di venerdì 2 settembre 2022) Il deputato Fdi, uno dei colonnelli di Meloni, si scaglia contro la scelta dell'attuale governo di vendere l'ex Alitalia alla cordata franco-americana. "Quello che ha fatto il premier è anticostituzionale. Perché il pubblico non può gestire la compagnia?" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 settembre 2022) Il deputato Fdi, uno dei colonnelli di Meloni, si scaglia contro la scelta dell'attuale governo di vendere l'ex Alitalia alla cordata franco-americana. "Quello che ha fatto il premier è anticostituzionale. Perché il pubblico non può gestire la compagnia?"

HuffPostItalia : Fabio Rampelli: 'Lo Stato deve avere la maggioranza in Ita. Draghi non può decidere' - La7tv : #lacorsaalvoto 'Democrazia in pericolo se vince Meloni?': il dibattito in studio tra Debora Serracchiani (Pd) e Fab… - Diariodelweb : Fabio #Rampelli: «#Ita? #Governo dei servi sciocchi, si fermi o faremo esposto» -