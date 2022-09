Elezioni 25 settembre, il piano Pd per i giovani (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Dallo stop agli stage gratuiti al voto ai 16enni. Il Pd presenta una serie di proposte per i giovani. “I sondaggi dicono che il 40% circa degli italiani non vuole votare o non ha deciso, noi stiamo parlando a quelli, conto moltissimo sui 18enni”, ha detto ieri Enrico Letta a Milano inaugurando la campagna elettorale al fianco di Carlo Cottarelli e degli altri candidati dem in Lombardia. Al voto dei giovani, per i quali secondo i sondaggi il Pd è già primo partito, e alla loro mobilitazione è dedicata una campagna di partecipazione capillare. Prima sul web – sempre di ieri è l’apertura, con un video di Alessandro Zan, del canale Tik Tok del Pd, su cui però non sarà presente Letta (“niente maschere pirandelliane, gli altri sembrano boomers imbucati alle feste dei 18enni”, dicono dal Nazareno ) – poi sui territori. Non appelli generici o ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Dallo stop agli stage gratuiti al voto ai 16enni. Il Pd presenta una serie di proposte per i. “I sondaggi dicono che il 40% circa degli italiani non vuole votare o non ha deciso, noi stiamo parlando a quelli, conto moltissimo sui 18enni”, ha detto ieri Enrico Letta a Milano inaugurando la campagna elettorale al fianco di Carlo Cottarelli e degli altri candidati dem in Lombardia. Al voto dei, per i quali secondo i sondaggi il Pd è già primo partito, e alla loro mobilitazione è dedicata una campagna di partecipazione capillare. Prima sul web – sempre di ieri è l’apertura, con un video di Alessandro Zan, del canale Tik Tok del Pd, su cui però non sarà presente Letta (“niente maschere pirandelliane, gli altri sembrano boomers imbucati alle feste dei 18enni”, dicono dal Nazareno ) – poi sui territori. Non appelli generici o ...

