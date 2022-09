Coca Cola vietata, la decisione che sconvolge la Francia (Di venerdì 2 settembre 2022) Un caso clamoroso, che arriva dritto dritto dalla Francia: il Paris Saint-Germain, il club parigino e super-potenza calcistica, vieta ai suoi giocatori la Coca Cola. La decisione è di un nutrizionista ingaggiato dal direttore sportivo del club nel corso di questa estate: tra le prime decisioni del nutrizionista, appunto, il bando alla celeberrima bevanda, insieme ad altri divieti. La Coca Cola, infatti, viene vietata al pari di tutte le altre bibite zuccherate, quali il tè freddo. Peccato che - piccolo "partiColare" - la Coca Cola è uno sponsor ufficiale del Psg dalla bellezza di 22 anni e, recentemente, la partnership - ricorda ilfattoalimentare.it - è stata rinnovata fino al 2024. Ma tant'è, ora piove ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Un caso clamoroso, che arriva dritto dritto dalla: il Paris Saint-Germain, il club parigino e super-potenza calcistica, vieta ai suoi giocatori la. Laè di un nutrizionista ingaggiato dal direttore sportivo del club nel corso di questa estate: tra le prime decisioni del nutrizionista, appunto, il bando alla celeberrima bevanda, insieme ad altri divieti. La, infatti, vieneal pari di tutte le altre bibite zuccherate, quali il tè freddo. Peccato che - piccolo "partire" - laè uno sponsor ufficiale del Psg dalla bellezza di 22 anni e, recentemente, la partnership - ricorda ilfattoalimentare.it - è stata rinnovata fino al 2024. Ma tant'è, ora piove ...

