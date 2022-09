Us Open, Serena Williams al terzo turno: battuta Kontaveit (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Serena Williams ha dato al pubblico dell’Us Open carico di celebrità accorse per vederla giocare ancora all’Arthur Ashe Stadium un assaggio del suo meglio, vincendo nel terzo set battendo la numero due del mondo Anett Kontaveit 7-6 (4-7), 2-6, 6- 2. La vittoria in due ore e 27 minuti vede la Williams, che ha annunciato la sua intenzione di abbandonare il tennis dopo il torneo, passare al terzo round dove affronterà la numero 46 del mondo australiano Ajla Tomjlanovic. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) –ha dato al pubblico dell’Uscarico di celebrità accorse per vederla giocare ancora all’Arthur Ashe Stadium un assaggio del suo meglio, vincendo nelset battendo la numero due del mondo Anett7-6 (4-7), 2-6, 6- 2. La vittoria in due ore e 27 minuti vede la, che ha annunciato la sua intenzione di abbandonare il tennis dopo il torneo, passare alround dove affronterà la numero 46 del mondo australiano Ajla Tomjlanovic. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

