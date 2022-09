“Una morte tragica”: Estate in Diretta, Roberta Capua commossa fino alle lacrime (Di giovedì 1 settembre 2022) La bella conduttrice, proprio nella puntata appena passata, ha parlato di un argomento davvero drammatico e indimenticabile. Estate in Diretta è un popolare programma di approfondimento che ormai, come di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 1 settembre 2022) La bella conduttrice, proprio nella puntata appena passata, ha parlato di un argomento davvero drammatico e indimenticabile.inè un popolare programma di approfondimento che ormai, come di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

gaiatortora : Siamo assuefatti a tutto anche ad uno che dice 'era dal 91 che aspettavo di stappare una bottiglia' per la morte di… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Usa: una Corte d'appello federale ha annullato la condanna a morte emessa da un tribunale dell'Ohio… - _Carabinieri_ : “Io penso che la mia vita non sia stata una favola. E se è, come è, una esperienza duramente vissuta, ambisco solo… - franzamazzotti : RT @DomaniGiornale: ???? Morto il presidente del gruppo petrolifero russo #Lukoil, che possiede anche una raffineria in provincia di Siracusa… - CordioliMirco : RT @cris_cersei: Quelli che hanno festeggiato la morte di una trentenne, la Dugina, oggi fanno la morale a #marcorizzo???? -