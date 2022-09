Turnover Milan: Pioli ha sbagliato, ma rispetto ai rivali ha meno alternative (Di giovedì 1 settembre 2022) La parola chiave è Turnover. Il primo a pronunciarla fu Silvio Berlusconi alla fine degli Anni Ottanta quando sognava due Milan, uno... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) La parola chiave è. Il primo a pronunciarla fu Silvio Berlusconi alla fine degli Anni Ottanta quando sognava due, uno...

cmdotcom : Turnover Milan: Pioli ha sbagliato, ma rispetto ai rivali ha meno alternative - ilgiornale : Stefano Pioli ha deciso di preservare alcuni giocatori in vista del derby e il Milan non è riuscito a sfondare sul… - Enricoo1710 : @FrancescoRoma78 Il turnover si può gestire anche con più intelligenza. Chi l'ha gestito bene ha vinto (juve ed Int… - DanieleMassa9 : @Andrea1994___ Che poi c'è una statistica curiosa,le 3 squadre che hanno fatto più turnover (Milan , fiorentina e n… - Erminio59944006 : @luigi_lb7 @FrancescoRoma78 Milan il turnover l ha fatto nel ultima partita guarda come è finita -