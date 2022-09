Tottenham, Conte si scaglia contro il Var: 'Inaccettabile il trattamento subito' (Di giovedì 1 settembre 2022) Il suo Tottenham si è fermato nel derby di Londra con il West Ham. Nell'1-1 di ieri, Conte però vede il bicchiere mezzo vuoto... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Il suosi è fermato nel derby di Londra con il West Ham. Nell'1-1 di ieri,però vede il bicchiere mezzo vuoto...

sportli26181512 : Tottenham, Conte si scaglia contro il Var: 'Inaccettabile il trattamento subito': Il suo Tottenham si è fermato nel… - bedconejo : Pensavo al Tottenham dal suo grande estimatore Cessonio Conte - FDRmou : RT @AlfredoPedulla: #Zaniolo-#Tottenham: possibile blitz a #Londra di #Pinto. È un profilo da sempre apprezzato da #Paratici (il famoso piz… - Alessan30255882 : @Antidogma09 Il Milan ha fatto un'offerta per Ziyech, ma è stata rigettata, anche se non c'è moltissima distanza (2… - YosefPiperno : @JantasOOO Con Conte direi scudo sicuro ma non penso lasci il Tottenham e non viene in una squadra che non fa la Ch… -