MotoGP | Aleix Espargarò | “Aprilia pronta ad accogliere un team satellite | proveremo tante cose nei test”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Reduce dai due peggiori risultati dell’anno (sull’asciutto),va a caccia di riscatto questo weekend a Misano in occasione del Gran Premio di San Marino 2022, valido come quattordicesimo atto stagionale del Mondiale. Il catalano dell’è ancora 2° nel campionato piloti (nonosil sesto posto in Austria ed il nono a Silverstone) con un distacco di 32 punti dalla Yamaha del leader iridato Fabio Quartararo e con un vantaggio di 12 punti sulla Ducati dell’azzurro Francesco Bagnaia. “Spero di poter scendere in pista e dimostrare il mio valore a Misano, quest’anno abbiamo una moto migliore, quindi mi auguro di fare bene“, esordisce il fratello maggiore di Pol nella conferenza stampa piloti del giovedì. Sul futuro di: “Sono molto felice di avere ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: La parola a: Fabio Quartararo, Aleix Espargarò e Pecco Bagnaia #MotoGP #MisanoGP #Motorionline - motograndprixit : La parola a: Fabio Quartararo, Aleix Espargarò e Pecco Bagnaia #MotoGP #MisanoGP #Motorionline - theshieldofspo1 : Il pilota #Aprilia critico della scelta #Ducati . #TSOS // #MotoGP // #EneaBastianini // #AleixEspargaro //… - MotorcycleSp : Fabio Quartararo guida il campionato MotoGP con 32 punti di vantaggio sul secondo classificato Aleix... #MotoGP… - sportli26181512 : MotoGP, Misano: come arrivano i team al GP di San Marino: Bagnaia in cerca di conferme, Quartararo pronto a giocars… -

... nel tardo pomeriggio, nel centro sportivo di Montecchio, a San Marino, per ilFootball ... capitanato dagli allenatori Franco Morbidelli eEspargarò, che si è imposto con un tennistico 6 ...Allenatori: Franco Morbidelli eEspargaró super tifoso del Barcellona ed 'esperto' di tiqui - ... I piloti dellasi sfidano a calcio ...Per arrivare secondo al Red Bull Ring, Fabio Quartararo ha dato fondo a tutto il suo talento, come ha testimoniato l’incredibile sorpasso alla chicane ai danni di Jack Miller. Come raccontato nei gior ...MOTOGP - È tutto pronto per il Gran Premio di Misano, 14mo atto del mondiale 2022 della MotoGP. Pecco Bagnaia viene da tre vittorie di fila.