L'UE vorrebbe costringere i produttori a migliorare la durata delle batterie dei dispositivi elettronici (Di giovedì 1 settembre 2022) La Commissione Europea vorrebbe migliorare la durata della batteria di smartphone e tablet e aumentare la disponibilità e l'accessibilità dei pezzi di ricambio. Nella bozza di proposta pubblicata questa settimana si legge che le autorità di regolamentazione europee vorrebbero costringere i produttori di telefoni a fornire almeno 15 parti diverse a riparatori professionisti per almeno 5anni dopo la prima messa in vendita di un certo modello di dispositivo. I progetti delL'UE per migliorare la durata delle batterie dovrebbero ridurre l'impatto ambientale dei dispositivi elettronici. LEGGI ANCHE > La rivoluzione copernicana di Apple che venderà pezzi di ricambio per ...

