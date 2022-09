LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: scontro tra i favoriti, arrivo in salita di 19 km! (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della dodicesima tappa della Vuelta a España 2022! Quest’oggi si prenderà il via da Salobreña e si arriverà, dopo 192,7 km, a Peñas Blancas. Si ripartirà dalla magnifica vittoria di ieri di Kaden Groves. L’australiano del Team BikeExchange – Jayco si è imposto nella volata a Cabo de Gata e ha così conquistato il suo primo successo in carriera in un Grande Giro. Per quanto riguardo invece la classifica generale, nessun problema per la maglia rossa Remco Evenepoel, che ha terminato con i migliori senza rischiare niente. La frazione odierna sarà abbastanza ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allascritta della dodicesimadella! Quest’si prenderà il via da Salobreña e si arriverà, dopo 192,7 km, a Peñas Blancas. Si ripartirà dalla magnifica vittoria di ieri di Kaden Groves. L’australiano del Team BikeExchange – Jayco si è imposto nella volata a Cabo de Gata e ha così conquistato il suo primo successo in carriera in un Grande Giro. Per quanto riguardo invece la classifica generale, nessun problema per la maglia rossa Remco Evenepoel, che ha terminato con i migliori senza rischiare niente. La frazione odierna sarà abbastanza ...

zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 12 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 40 km al traguardo il gruppo insegue il fuggitivo solitario Jet… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:35 per seguire con noi l'undicesima tappa de #LaVuelta22 - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Bol Repa e Bou in fuga il gruppo è distante 2’30” - #Vuelta… - Eurosport_IT : Dopo la cronometro, oggi sarà la giornata dei fuggitivi? Chi ci proverà? ????????? ?? H 12:50 - Alhama de Murcia > Cab… -