Le regole anti-Covid per il rientro a scuola (o l'inizio) per punti

In vista del rientro a scuola, il Ministero dell'Istruzione ha inviato agli istituti le nuove indicazioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19 in ambito scolastico. Tra le principali novità ci sono le seguenti: È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentino febbre. In questo caso gli studenti possono frequentare le lezioni in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi. Per accedere ai locali scolastici non è più necessaria la misurazione della temperatura La modalità della didattica digitale integrata per gli alunni positivi cessa con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022. Il vademecum ha ribadito poi: Le mascherine non servono per il rientro a scuola.

