Juric | ' Grande partita | condannati solo dagli episodi'

trabs62 : @Robertoro80 @NickCeck @CarlaoConti Juric è un grande???? - _Sanesi_Matteo_ : Insomma:dopo Lazio Genoa 1-4 (amichevole) stagione di merda #Sarriout Dopo Lazio Bologna 2-1,grande Sarri quest'an… - effe1312 : @toro_df @bozzamauro1 Niente scuse finché c’è rispetto. Io questo modulo non lo posso vedere pur non negando la gra… - Dalla_SerieA : Toro, Ricci: stiramento al polpaccio. Rischia di tornare dopo la sosta - - FootballAndDre1 : @Grande__Jack80 @wazzaCN Poi hai una partita da prendere con le pinze..il torino di Juric -

: 'Abbiamo fatto unagara, giocando molto molto bene per larghi tratti, abbiamo perso per disattenzioni nostre. Due rigori ingenui, in situazioni non pericolose e un tiro deviato da ...Lasensazione di sicurezza che dà ai compagni é suffragata dai numeri: contro il Monza é ... grazie alla sua personalità e ai suoi modi sicuri, ha già conquistato. É pronto al suo esordio ...Le probabili scelte di formazione di Ivan Juric per la sfida fra il Torino e il Lecce Il Torino di Ivan Juric deve ripartire dopo la prima sconfitta della sua stagione, quella contro l'Atalanta del tu ...In vista della partita di domani sera contro il Lecce allo stadio Olimpico Grande Torino i granata puntano al pieno recupero di Nemenja Radonjic. Il trequartista serbo, grande protagonista di questo..