Incredibile | l’ultima dei tassisti napoletani ai danni dei clienti

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In una città dove il trasporto pubblico non è certo all’altezza dei bisogni di cittadini e turisti, fa notizia il flop dei buoni viaggio per il servizio taxi e noleggio con conducente. I numeri che descrivono un vero e proprio fallimento li dà proprio il Comune: dei 1.976.668,19 euro assegnati a Palazzo San Giacomo dal Governo centrale, ad oggi, sono stati fatturati solo 5.111 euro: una vera miseria. Uno zero virgola che descrive una situazione più complicata del previsto, evidentemente. Oggi, la commissione politiche sociali presieduta da Massimo Cilenti ha ospitato Sara Chiauzzi, funzionaria del servizio Politiche di Inclusione sociale, per capirne di più. E la conclusione è stata che, a fronte di una facile accessibilità alla piattaforma tramite lo Spid, sono ancora molti i conducenti di taxi che non accettano i buoni generando moltissime proteste ...