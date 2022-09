Ilicic saluta l’Atalanta: l’annuncio dello sloveno sul suo futuro (Di giovedì 1 settembre 2022) Oggi non è stato solo il giorno della vittoria dell’Atalanta sul Torino. La vittoria per 3-1 della Dea è stata anche condita dalla malinconia per l’addio di Josip Ilicic. Lo sloveno saluta Bergamo dopo ben cinque anni e il legame con la città è stato reso evidente quando si è recato sotto la curva a salutare quelli che sono stati i suoi tifosi. Ai microfoni di DAZN Ilicic si abbandona ai ricordi: “I ricordi sono la cosa più bella che rimangono. Le notti europee sono state le partite più belle. Quelle non si scordano mai.” Ilicic addio Atalanta Rivolge anche un pensiero ai tifosi che ringrazia: “Un affetto del genere l’hanno vissuto pochi giocatori in carriera. Non potevo nemmeno sognarla una serata del genere.” La vera rivelazione però è quella sul suo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 1 settembre 2022) Oggi non è stato solo il giorno della vittoria delsul Torino. La vittoria per 3-1 della Dea è stata anche condita dalla malinconia per l’addio di Josip. LoBergamo dopo ben cinque anni e il legame con la città è stato reso evidente quando si è recato sotto la curva are quelli che sono stati i suoi tifosi. Ai microfoni di DAZNsi abbandona ai ricordi: “I ricordi sono la cosa più bella che rimangono. Le notti europee sono state le partite più belle. Quelle non si scordano mai.”addio Atalanta Rivolge anche un pensiero ai tifosi che ringrazia: “Un affetto del genere l’hanno vissuto pochi giocatori in carriera. Non potevo nemmeno sognarla una serata del genere.” La vera rivelazione però è quella sul suo ...

