"Fu un gigante della Storia da apprendista stregone. Le riforme Un'illusione"

reverendo_casey : @MarcoRizzoPC Una nullità che brinda x la morte di un Gigante della storia. Dai che pure stavolta qualche coglione… - RoxyRosaliaR : #1settembre 1937 #carmelobene Il mio epitaffio potrebbe essere quel passaggio di Sade, mi ostino a vivere perchè a… - reverendo_casey : Una Nullità della Storia, esulta x la morte di un Gigante... #Gorbaciov E c'è ancora gente che lo vota a questo co… - Grosiglioni : RT @GiEffeRuzzeddu: #ricordiamodomani #1settembre 1922 Cento anni fa, a Genova nacque Vittorio Gassman, 'Il Mattatore' (1922-2000), inarriv… - xiana44698880 : RT @Lamda04174428: Il gigante europeo della birra apre 7 fabbriche in Russia. E in Ucraina scatta il boicottaggio ( -

Non a caso, Gorbaëv aveva salito tutti i gradiniscala gerarchicacosiddetta ... Due parole destinate a scuotere dalla fondamenta undai piedi d'argilla che già si ribellava all'idea ...Lo ha detto Francesco Lombardo all'aperturasua campagna elettorale per le regionali in ... - - > Nei locali ex Pizzimenti, vicino la rotonda di viale dei Templi, sotto un telone(forse ...“Anche i grandi uomini hanno luci e ombre. Non era una personalità forte della storia russa come Pietro il Grande o Ivan IV, che noi chiamiamo il Terribile oppure Stalin e Lenin. Era un classico ...Ieri mattina l’Eni ha annunciato di aver versato altri 340 milioni di euro a titolo di acconto della tassa del 25% sugli extraprofitti. Il termine scadeva ieri e il gigante dell’energia a controllo pu ...