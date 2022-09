Fiorentina su Berti e Nikolaou: Nastasic verso la Spagna (Di giovedì 1 settembre 2022) Via vai sul mercato in difesa della Fiorentina. In uscita il serbo Matija Nastasic è vicino al Maiorca, mentre in entrata c'è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Via vai sul mercato in difesa della. In uscita il serbo Matijaè vicino al Maiorca, mentre in entrata c'è...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina vicina a #Berti del @cesenacalcio: il classe 2004 arriverebbe in prestito c… - sportli26181512 : Fiorentina su Berti e Nikolaou: Nastasic verso la Spagna: Via vai sul mercato in difesa della Fiorentina. In uscita… - Ducciozamba : Conferme su Tommaso #Berti alla #Fiorentina. Nelle prossime ore a #Firenze per la firma con i viola @Fiorentinanews - NumeroDiez_10 : RT @LolloAlutto: ? #Berti-#Fiorentina tutto fatto! L’ormai ex #Cesena si trasferisce in Toscana, ufficialità a breve. - MetalMetthiu78 : RT @FiorentinaZone: Tommaso #Berti ad un passo dalla #Fiorentina, accordo trovato con il #Cesena per il classe 2004 sulla base di un presti… -