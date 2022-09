"Dieci minuti dopo il mio brindisi alla morte di Gorbaciov...": Marco Rizzo, altra vergogna | Video (Di giovedì 1 settembre 2022) dopo la morte di Mikhail Gorbaciov, ha fatto scalpore la porcheria di Marco Rizzo, il comunista, il quale ha brindato alla dipartita dell'ultimo leader di quella Urss per cui prova una nostalgia canaglia. Una vicenda che ha fatto molto discutere, tanto che Rizzo è stato "convocato" in studio a La corsa al voto, il programma condotto da Paolo Celata e Alessandro De Angelis su La7, dove gli è stato chiesto conto del tweet in cui annunciava di essere pronto a stappare "la miglior bottiglia" che teneva in serbo dal 1991 in attesa della morte di Gorbaciov. "Ho fatto volutamente un esperimento, una provocazione", spiega Rizzo. Già, ora si chiama "esperimento". Dunque, aggiunge parlando di se in terza persona: "Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022)ladi Mikhail, ha fatto scalpore la porcheria di, il comunista, il quale ha brindatodipartita dell'ultimo leader di quella Urss per cui prova una nostalgia canaglia. Una vicenda che ha fatto molto discutere, tanto cheè stato "convocato" in studio a La corsa al voto, il programma condotto da Paolo Celata e Alessandro De Angelis su La7, dove gli è stato chiesto conto del tweet in cui annunciava di essere pronto a stappare "la miglior bottiglia" che teneva in serbo dal 1991 in attesa delladi. "Ho fatto volutamente un esperimento, una provocazione", spiega. Già, ora si chiama "esperimento". Dunque, aggiunge parlando di se in terza persona: "Noi ...

MrFox_86 : Fatto stamattina alle 08:00 perché quello è l'orario dove sbloccavano il sito...veloce a fare il foglio ma arrivato… - spideynthree : sveglia da tipo dieci minuti e già mi hanno fatto venire l'ansia - Ale79Friul : RT @TgLa7: Marco Rizzo sul suo tweet sulla morte di #Gorbaciov: 'È l'icona della globalizzazione, dieci minuti dopo quel tweet tutti i gior… - laltra_opinione : 2/3 risparmiare 110 euro); 2) doccia più breve (passando da 7 a 5 minuti, e meno bollente,tre gradi in meno, riusci… - sigvoftimes : raga ma live nation dieci minuti prima ti mette in sala d’attesa o non ti dice niente fino alle dieci spaccate? -