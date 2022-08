Covid, le linee guida per il rientro a scuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono state diffuse le date di inizio anno scolastico che, come si sa, sono diverse per ogni singola regione italiana. Assieme a queste, sono state segnalate dall’Istituto superiore di sanità e i ministeri della Salute e... Leggi su today (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono state diffuse le date di inizio anno scolastico che, come si sa, sono diverse per ogni singola regione italiana. Assieme a queste, sono state segnalate dall’Istituto superiore di sanità e i ministeri della Salute e...

chiccomassetti : RT @orporick: (Sto leggendo le linee guida ministeriali per il rientro in classe e mi chiedo per quale motivo uno studente o una studentess… - nihil84x : RT @Massi_Fantini84: Ieri l' endocrinologo candidato con Italexit ha affermato che il governo UK sta dicendo no al vaccino in gravidanza. Q… - mayfrayn67 : RT @kiki_la_bulla: Ancora siamo a un metro di distanziamento, cosa ci vuole per capire che, se siamo tutti nella stessa stanza senza sistem… - GranataElena : RT @orporick: (Sto leggendo le linee guida ministeriali per il rientro in classe e mi chiedo per quale motivo uno studente o una studentess… - FloydJethro69 : RT @fratotolo2: Il 23 marzo del 2021, #Galli parlava del “nuovo” documento del ministero della Salute, con cui aveva collaborato, riguardan… -