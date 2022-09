Atletica, Diamond League 2022. A Bruxelles l’ultima volata prima delle finali di Zurigo (Di giovedì 1 settembre 2022) I “soliti” noti, o quasi. E’ un bel gruppetto quello degli azzurri che sarà al via della penultima tappa della Diamond League, il massimo circuito dei meeting di Atletica leggera che sta volgendo al termine. Il penultimo appuntamento è quello di Bruxelles che fa da preludio alle finali del 7 e 8 settembre a Zurigo. Sono sei gli italiani che parteciperanno alla edizione 2022 del Memorial Van Damme. Il primo è in pedana già questa sera in un gustoso antipasto del meeting belga: Nick Ponzio, reduce dall’ottimo 21.22 di Rovereto, prova ad inserirsi nella lotta per il podio di una titolatissima gara di getto del peso che vede al via gli statunitensi argento e bronzo iridato Joe Kovacs e Josh Awotunde, i neozelandesi Tom Walsh e Jacko Gill, il croato campione europeo Filip ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) I “soliti” noti, o quasi. E’ un bel gruppetto quello degli azzurri che sarà al via della penultima tappa della, il massimo circuito dei meeting dileggera che sta volgendo al termine. Il penultimo appuntamento è quello diche fa da preludio alledel 7 e 8 settembre a. Sono sei gli italiani che parteciperanno alla edizionedel Memorial Van Damme. Il primo è in pedana già questa sera in un gustoso antipasto del meeting belga: Nick Ponzio, reduce dall’ottimo 21.22 di Rovereto, prova ad inserirsi nella lotta per il podio di una titolatissima gara di getto del peso che vede al via gli statunitensi argento e bronzo iridato Joe Kovacs e Josh Awotunde, i neozelandesi Tom Walsh e Jacko Gill, il croato campione europeo Filip ...

sportface2016 : #Atletica, #DiamondLeague 2022: sei azzurri impegnati a #Bruxelles, c'è #Desalu - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: ?? Diamond League: 6 azzurri a Bruxelles ???? venerdì la penultima tappa con Vallortigara (alto), Iapichino (lungo), De… - atleticaitalia : ?? Diamond League: 6 azzurri a Bruxelles ???? venerdì la penultima tappa con Vallortigara (alto), Iapichino (lungo)… - FabrizioDonato : RT @abuongi: #Atletica #TripleJump Andy Diaz's story: the @Diamond_League leader and 3rd in the world in 2022, might become Italian La sto… - abuongi : #Atletica #TripleJump Andy Diaz's story: the @Diamond_League leader and 3rd in the world in 2022, might become Ital… -